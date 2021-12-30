شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يتمسك بخوض تجربة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مصطفى فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بخوض تجربة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة بعدما تلقى اللاعب بعض العروض الخليجية عقب ظهوره بمستوى جيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر.

ويرغب مصطفى فتحى فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة فى ظل ضخامة المقابل المادى الذى سيحصل عليه نظير انتقاله لأحد أندية الخليج.

وينتهى تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانًا فى نهاية الموسم.

وخرج مصطفى فتحى من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويعد أبرز المستبعدين من القائمة هم.. محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.