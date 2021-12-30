شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يفاضل بين عبد الحميد بسيونى وحمادة صدقى لخلافة محمد عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو نادي غزل المحلة بين ، حمادة صدقى المدير الفني السابق لفريق سموحة وعبد الحميد بسيونى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش لتولي تدريب فريق غزل المحلة خلفا للمدرب محمد عودة الذى قام بفسخ تعاقدة بدفع الشرط الجزائى لتولى القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب .

ويسعى على العباسى رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة على تعين جهاز فنى للفريق قادر على تحقيق طموح النادى و جمهورة وبناء جيل جديد من اللاعبين الشباب للمنافسة على البطولات المحلية و المشاركة في البطولات الافريقية .

كانت إدارة المقاولين العرب قد أعلنت في وقت متأخر مساء أمس تعاقدها مع محمد عودة، المدير الفني لغزل المحلة، الذي أصدر قبلها بدقائق بيانًا صحفيًّا يعلن فيه رحيله عن المحلة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر في أثنين.