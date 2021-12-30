خاص.. عرض تركي لكهربا وخطوة واحدة تفصل انتقاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

أكد مصدر بالأهلي، تلقي النادي الأحمر عرضا من أحد الأندية التركية، لضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة التخطيط بالنادي، وشركة الكرة، أحالت العرض إلى الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة بيتسو موسيماني، لحسم الموقف النهائي من العرض سواء بقبوله أو رفضه.

ويتواجد موسيماني في جنوب أفريقيا لقضاء أجازة خاصة مع أسرته، على أن يتم دراسة العرض طبقاً لما يراه النادي مما يحقق مصلحة اللاعب والفريق .

ولم يشارك كهربا أو يتواجد في قائمة الفريق في أي مباراة هذا الموسم بالدوري، فيما خاض مباراتي الذهاب والإياب بتمهيدي دوري الأبطال أمام الحرس الوطني بطل النيجر، سجل خلالهما هدفا وصنع هدفين.