الأزمة قائمة.. الأهلي يناقش تطورات تعارض مونديال الأندية مع أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ما تزال أزمة تعارض مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية قائمة، وهو ما يؤرق النادي الأهلي الذي يشارك بلاعبين في البطولتين.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا مساء السبت المقبل لمناقشة عدة ملفات على رأسها أزمة مونديال الأندية التي تهدد الفريق باللعب بدون نصف الفريق تقريبا.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"يلا كورة" إن تحديد موعد الاجتماع يوم السبت بسبب سفر محمود الخطيب رئيس النادي لحضور حفل تسليم النادي جائزة أفضل مؤسسة رياضية بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

وتشمل طاولة اجتماع الأهلي المقبل عدة سيناريوهات لحل الأزمة، خاصة وأن هناك وعود مسبقة بتأجيل مونديال الأندية ليبدأ في نفس يوم ختام أمم إفريقيا في السادس من فبراير المقبل بدل من الانطلاق يوم 3.