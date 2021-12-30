منافس مصر.. السودان يسقط أمام إثيوبيا استعدادا لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خسر المنتخب السوداني أمام نظيره الإثيوبي بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الاستعدادات لإنطلاق أمم إفريقيا.

يتواجد المنتخب السوداني مع مصر في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية بجانب نيجيريا وغينيا بيساو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إثيوبيا على السودان بنتيجة 2-1، فيما انتهى اللقاء بالكامل بنتيجة 3-2.

وتقام مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وذلك 19 يناير الجاري القادم.

ولعب المنتخب المصري في نوفمبر الماضي أمام شقيقه السوداني ضمن بطولة كأس العرب، واستطاع الفراعنة الانتصار في اللقاء الذي كان بدور المجموعات بنتيجة 5-0.