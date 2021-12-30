رابح ماجر: الصدام المتوقع بين مصر والجزائر "أمر مقلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية، أن احتمالية وقوع منتخب بلاده مع مصر في تصفيات كأس العالم 2022 ستكون "أمرا مقلقا"، مشيرا لصعوبة حفاظ "محاربو الصحراء" على لقب كأس أمم أفريقيا.

وقال ماجر في تصريحات لمصراوي: "المنافسة ستكون صعبة بين المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، هي نسخة صعبة وقوية من البطولة".

وأضاف: "إن شاء الله يحتفظ منتخب الجزائر باللقب للنسخة الثانية على التوالي، فاز الفريق الجزائري بكأس العرب عن جدارة واستحقاق، لكن الفوز بكأس أمم أفريقيا يتطلب مجهودا كبيرا جدا".

وعن احتمالية مواجهة مصر في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022 قال رابح ماجر: "هذا سيكون أمرا مقلقا، لنترك القرعة تقرر".

وأردف: "منتخب مصر يظل أحد أفضل منتخبات أفريقيا، في الوقت الحالي الفراعنة ليسوا أضعف من السابق، ولكن كل منتخب في العالم يٱتي عليه وقت ويمر بظروف صعبة".

وفي ختام تصريحاته قال رابح ماجر إن من أبرز اللاعبين المصريين في الوقت الحالي محمد صلاح، ومحمد النني، ومحمد الشناوي، ومحمود حسن "تريزيجه"، ومحمد شريف.