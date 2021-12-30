ميتشو لمصراوي: صوّت لصلاح "الزملكاوي" ضمن اختياراتي لـ"ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني لمنتخب أوغندا، بأنه قام باختيار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر في تصويته لأفضل لاعب في العالم بجوائز فيفا لعام 2021 (ذا بيست).

وقال ميتشو في تصريحات لـ"يلا كورة" بخصوص الجائزة: "بالفعل قمت بالتصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم باعتباري مدير فني للمنتخبات التابعة للفيفا، وتم ارسال الصوت بشكل رسمي".

وتابع: "قمت باختيار محمد صلاح الزملكاوي، ضمن القائمة التي صوت لها".

وأضاف: "يمكن أن أؤكد لكم بأن محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين قمت باختيارهم في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم".

وواصل: "أرى أن محمد صلاح في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم".

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإعلان عن أفضل لاعب لعام 2021 خلال حفل يقيمه 17 يناير 2022.