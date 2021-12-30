الامارات | لماذا ألغى حكم مباراة العين وعجمان هدف سفيان رحيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ألغى حكم مباراة العين وعجمان هدف سفيان رحيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغى الحكم سلطان عبدالرازق هدفاً سجله لاعب فريق العين، المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 62 من عمر مواجهة فريقه أمام عجمان التي أقيمت مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وانتظر الحكم عدة دقائق قبل أن يلغي الهدف الذي جاء في توقيت كانت فيه المباراة متعادلة 1-1، وتشهد اثارة بالغة من طرفي المواجهة، خاصة من جانب "الزعيم" خصوصاً لرغبته في تحقيق الانتصار لتعزيز الصدارة.

وتسبب التأخر لفترة طويلة في عرض الحالة أثناء مجريات المباراة في زيادة حالة من الاستياء لدى جماهير أصحاب الأرض، وزاد من اثارة المواجهة داخل أرضية الملعب، خاصة وأن توقيت الهدف كان في وقت بسط فيه "الزعيم" سيطرته على مجريات اللقاء.

ومن جانبه، أيد محلل فقرة التحكيم في قناة أبوظبي الرياضية، مسلم أحمد قرار حكم المباراة بإلغاء الهدف، وقال: "تدخل إيجابي من تقنية (الفار) بإلغاء هدف للعين لوجود تسلل". يذكر أن المواجهة انتهت بفوز العين 2-1، ليعزز بذلك صدارته لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما تجمدت نقاط عجمان عند 15.

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