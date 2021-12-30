شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يكشف سر اعتزازه بالنجمة التاسعة رغم تحقيق عدة إنجازات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علي معلول ظهير أيسر الأهلي عن سعادته بتجديد عقده مع النادي والاستمرار في القلعة الحمراء حتى عام 2024، معربا عن سعادته بالتواجد في الأهلي لأطول فترة ممكنة والاستمرار في تحقيق الإنجازات رفقة النسور الحمر.

وعن البطولة الأغلى في مسيرته مع النادي الأهلي قال معلول في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "ستظل بطولة إفريقيا التاسعة لها مكانة خاصة في قلبي، خاصة أن الإصابة أبعدتني عن النهائي مرتين قبل ذلك".

تابع: "الحمد لله كان لي بها بصمة طيبة، خاصة رمية التماس التي سبقت هدف أفشة في مرمى الزمالك، وهذه اللقطات تبقى راسخة في الأذهان".

وأضاف: «في الفترة الماضية حققت مع النادي كل البطولات التي شاركنا بها، وسعيد للغاية بما قدمته، ولكن طموحاتي مع الأهلي للفترة المقبلة بلا حدود، والكل يعرف طبيعة جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن الرغبة في الفوز بالبطولات والألقاب التي تصبح من الماضي فور الفوز بها، وأعدهم بأن نقدم كل ما لدينا للفوز بكل البطولات التي نشارك بها. لدينا بطولة كأس العالم للأندية، وهي بطولة كبيرة تجمع أفضل الفرق المتوجة بالألقاب القارية، ونتمنى أن نقدم عروضًا قوية وأن نحصل على ميدالية في البطولة».

واختتم علي معلول حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أتمنى من جماهير النادي العظيمة أن تستمر في دعمنا كما عودتنا، وأن ننجح في إسعادهم من خلال الفوز بالبطولات وأقول لهم: علي معلول أهلاوي حتى 2024».