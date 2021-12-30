شكرا لقرائتكم خبر عن إداري منتخب مصر في الكاميرون لمتابعة الملاعب والفنادق قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد محمد صلاح إداري منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الوقت الحالي في الكاميرون من أجل كتابة تقرير عن الفنادق و المستشفيات القريبة من معسكر الفريق ، قبل سفر المنتخب يوم 7 يناير المقبل للمشاركة في البطولة.

اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش من مواجهة أحد منتخبي كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر إلى الكاميرون ، استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي تنطلق يوم 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

قرر كارلوس كيروش ضم 25 لاعب بدلاً من 28 حيت تمنح اللائحة أحقية المنتخبات في ضم 28 لاعب في القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

25 لاعب في قائمة منتخب مصر :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي.

قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا:

استبعد كارلوس كيروش 15 لاعب وهم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.