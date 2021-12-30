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الحدود ينفرد بصدارة مجموعة بحرى.. وسبورتنج والمنصورة يعطلان دكرنس والأوليمبى

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القاهرة - سامية سيد - حقق نادى حرس الحدود فوزا صعبا على بايونيرز، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الأسبوع الثالث عشر من منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة واصل حرس الحدود صدارة المجموعة برصيد 28 نقطة، فيما بقى بايونيرز بنفس الرصيد 19 نقطة، وتعادل دكرنس مع سبورتنج بدون أهداف، ليتقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة، ليرفع دكرنس رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 16 نقطة فى المركز العاشر.

وتعادل نادى المنصورة مع الأوليمبى بهدف لكل فريق، ليرفع المنصورة رصيده إلى النقطة 14 فى المركز الحادى عشر، بينما رفع الاوليمبى رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثالث.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..
 

حرس الحدود 1 / 0 بايونيرز

سبورتنج 0 / 0 دكرنس

المنصورة  1 / 1 الأوليمبى

كفر الشيخ  2 / 1 الزرقا

أبو قير للأسمدة 2 / 0 بلدية المحلة

صيد المحلة   2/ 2 المصرى السلوم

المجد   4 /  0  الرجاء

ألعاب دمنهور  1/ 1 الحمام

وجاء ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة عشر كالتالى..

 1حرس الحدود 28 نقطة

2دكرنس 26 نقطة

3الاوليمبي 25 نقطة

4كفر الشيخ 25 نقطة

5البلدية 21 نقطة

6بايونيرز 19 نقطة

7ابو قير 19 نقطة

8- المجد السكندري 18 نقطة

9-  المصري بالسلوم 16 نقطة

10 سبورتنج 16 نقطة

11المنصورة 15 نقطة

12العاب دمنهور11 نقطة

13الحمام 10 نقاط

14- الزرقا 9 نقاط

15الرجاء 7 نقاط

16- صيد المحلة 5 نقاط.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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