شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود ينفرد بصدارة مجموعة بحرى.. وسبورتنج والمنصورة يعطلان دكرنس والأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى حرس الحدود فوزا صعبا على بايونيرز، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الأسبوع الثالث عشر من منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة واصل حرس الحدود صدارة المجموعة برصيد 28 نقطة، فيما بقى بايونيرز بنفس الرصيد 19 نقطة، وتعادل دكرنس مع سبورتنج بدون أهداف، ليتقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة، ليرفع دكرنس رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 16 نقطة فى المركز العاشر.

وتعادل نادى المنصورة مع الأوليمبى بهدف لكل فريق، ليرفع المنصورة رصيده إلى النقطة 14 فى المركز الحادى عشر، بينما رفع الاوليمبى رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثالث.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..

حرس الحدود 1 / 0 بايونيرز

سبورتنج 0 / 0 دكرنس

المنصورة 1 / 1 الأوليمبى

كفر الشيخ 2 / 1 الزرقا

أبو قير للأسمدة 2 / 0 بلدية المحلة

صيد المحلة 2/ 2 المصرى السلوم

المجد 4 / 0 الرجاء

ألعاب دمنهور 1/ 1 الحمام

وجاء ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة عشر كالتالى..

1- حرس الحدود 28 نقطة

2- دكرنس 26 نقطة

3- الاوليمبي 25 نقطة

4- كفر الشيخ 25 نقطة

5- البلدية 21 نقطة

6- بايونيرز 19 نقطة

7- ابو قير 19 نقطة

8- المجد السكندري 18 نقطة

9- المصري بالسلوم 16 نقطة

10- سبورتنج 16 نقطة

11- المنصورة 15 نقطة

12- العاب دمنهور11 نقطة

13- الحمام 10 نقاط

14- الزرقا 9 نقاط

15- الرجاء 7 نقاط

16- صيد المحلة 5 نقاط.