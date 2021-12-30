شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. كلب يٌعيد كأس العالم المسروق لإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت انجلترا كأس العالم 1966 ، وأراد الإنجليز إجراء حملة دعائية لبلادهم المستضيفة للعرس العالمى ووصل كأس العالم إلى إنجلترا فى يناير 1966 قبل نهائيات كأس العالم التى ستقام فى جميع أنحاء البلاد فى يوليو واحتفظ بها فى مقر اتحاد كرة القدم فى لانكاستر غيت.

وفى فبراير طلب من الاتحاد الإنجليزى عرض الكأس فى معرض ستانلى جيبونز ستاكبيكس للطوابع البريدية، ووافق رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم آنذاك الإنجليزى ستانلى روس على الطلب بشرط نقلها من قبل شركة أمن معروفة، وحراستها 24 ساعة.

تم التأمين على الكأس أيضاً بمبلغ 30000 جنيه إسترلينى على الرغم من أن قيمتها الرسمية تبلغ 3000 جنيه إسترلينى فقط.

أقيم المعرض فى قاعة وستمنستر المركزية ، وقام ضابطان يرتديان الزى الرسمى بحراسة الكأس على مدار الساعة، وعززهما ضابطان يرتديان ملابس مدنية أثناء النهار.

وقف الحراس بجانب خزانة العرض عندما كان المعرض مفتوحاً، لكن الحراسة لم تكن مشددة طوال الوقت خاصة وأن أيام الأحد استخدم بهو القاعة لإقامة الصلوات.

فى يوم أحد سرقت الكأس من مكانها، و أثار اختفاء الكأس قلق الحكومة البريطانية فحاولت التعتيم على الموضوع خوفاً من الإحراج واستبلدت الكأس بأخرى مزيفة، لكن الخبر وصل إلى الصحافة، وبدأ المواطنون البحث عن الكأس بكل الوسائل حتى إن بعضهم لجأ إلى السحر والعرافين .

كان احد المواطنون يسمى دايفيد كوربيت وكلبه بيكلز يسيران فى منطقة بولا هيل فى جنوب شرق لندن بحثاً عن هاتف للاتصال بأخيه لمعرفة ما إذا رزق بمولوده الجديد ، واتجه بيكلز إلى رزمة ملفوفة بورق جرائد، تخوف كوربت من أن تكون قنبلة ، لكنه فتحها ليفاجأ بأنه عثر على كأس العالم بعدما رأى أسماء المنتخبات الفائزة به منقوشة عليها فقرر تسليمها للشرطة.

وفى اليوم التالى أعلنت الشرطة استعادة الكأس ، و تحول بيكلز وصاحبه ديفيد كوربيت إلى أبطال فى إنجلترا، ودعيا إلى حفل عشاء مع لاعبى المنتخب الإنجليزى الفائز بكأس العالم ، كما كوفئ كوربيت بمبلغ مالى، وحصل كلبه على وجبات طعام مجانية لمدة سنة .