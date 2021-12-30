شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن غداً فتح باب الترشيح لانتخابات النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فتح باب الترشح لانتخابات النادى المقبلة، حيث سيتم فتح باب الترشح غدًا الجمعة، ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية فى الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد يقود النادى لمدة 4 سنوات قادمة.

ومن المنتظر أن يخوض محمد مصيلحى رئيس النادى الحالي، انتخابات نادى الاتحاد السكندري، بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصيلحى كلا من: أحمد عبد المجيد نائبًا، إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.