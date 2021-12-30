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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن غداً فتح باب الترشيح لانتخابات النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فتح باب الترشح لانتخابات النادى المقبلة، حيث سيتم فتح باب الترشح غدًا الجمعة، ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية فى الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد يقود النادى لمدة 4 سنوات قادمة.
ومن المنتظر أن يخوض محمد مصيلحى رئيس النادى الحالي، انتخابات نادى الاتحاد السكندري، بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصيلحى كلا من: أحمد عبد المجيد نائبًا، إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.
تغيب أجانب نادى الاتحاد السكندرى الخمسة عن مران الفريق أمس الأربعاء، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المقرر لها في الفترة المقبلة، بسبب توقف الدورى لمشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 9 يناير المقبل في الكاميرون.
وشهد التدريب غياب أجانب الاتحاد الخمسة، حيث لم يحضر الجامايكى دايمون لوى التدريب على الرغم من تواجده في مصر وعدم السفر إلى بلاده، بالإضافة إلى الثلاثى مابولولو وبواتنج ومورو الذين طلبوا مد فترة الإجازة للاحتفال بأعياد الكريسماس في بلادهم وهو الأمر الذى وافق عليه إبراهيم حسن مدير الكرة، بالإضافة إلى سعيدو سيمبورى الذى انضم إلى منتخب بلاده للاستعداد لأمم أفريقيا.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.