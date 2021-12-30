الامارات | العين ينهي 2021 بفوز جديد و30 نقطة.. و"النيران الصديقة" تحبط عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن العين ينهي 2021 بفوز جديد و30 نقطة.. و"النيران الصديقة" تحبط عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مدافع فريق عجمان، محمد إسماعيل هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86 ليتسبب في خسارة فريقه أمام عجمان 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 30 نقطة مغرداً في الصدارة، بينما تجمدت نقاط الضيوف عند 15 نقطة.

وكانت المواجهة في طريقها للتعادل 1-1 بعد أداء قوي قدمه "البرتقالي"، قبل أن يطلق الدولي يحيى نادر قذيفة قوية تصدى لها حارس عجمان على الحوسني في المرة الأولى، لكن حالة الارتباك لدى مدافع عجمان أدت لدخولها في الشباك.

وكان عجمان تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 5 بواسطة السلوفيني ميرال ساماردزيك، مستفيداً من خطأ مشترك بين حارس العين والمهاجم التوغولي لابا كودجو. وعوض لابا كودجو عن خطأه، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 بكرة رأسية خلفية بعد ان حول عرضية زميله جوانكا في المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله العين، بواسطة المغربي سفيان رحيمي، وذلك بعد العودة لتقنية الإعادة التلفزيونية "الفار". وشهدت الدقائق الأخيرة اثارة بالغة بعد أن تراجع عجمان بالكامل لمنطقته الدفاعية مع هجمات عيناوية مكثفة، وهو الضغط الذي أدى لارتكاب مدافع عجمان محمد إسماعيل خطأ كارثي في الدقيقة 86 تسجيله لهدف في مرماه ليمنح أصحاب الأرض الفوز 2-1 وحصد نقاط المباراة. وفي الجولة القادمة، سيخرج العين ليحل ضيفاً على الشارقة، فيما يستقبل فريق عجمان ضيفه الإمارات.

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