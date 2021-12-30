الامارات | مدرب "الصقور" الرمادي يدشن مشواره بمواجهة صعبة أمام الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "الصقور" الرمادي يدشن مشواره بمواجهة صعبة أمام الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم مدرب فريق الإمارات الجديد، المصري أيمن الرمادي، في الظهور الأول له مع (الصقور) مع فريق الشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، وذلك عندما يتقابل الفريقان الساعة 17:00 مساءً غد في استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى الصقور لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بعد خسارة 32 نقطة، في 11 مباراة، وهو ما يجعل الفريق على أعتاب الهبوط إلى الدور الثاني، حيث يحتاج تحقيق انتصارات متتالية للإقتراب من فرق الوسط والمنافسة على البقاء.

وكان "الصقور" قد خسر الجولة الماضية أمام العروبة بنتيجة 4-2، وهو ما آزم موقفه أكثر في بطولة الدوري حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، بينما نجح الشارقة في تحقيق الفوز الثاني تحت قيادة كوزمين، بالفوز على بني ياس بثلاثية نظيفة، وبالنظر إلى فارق الإمكانيات فإن كفة فريق الشارقة هي الأرجح إلا إذا كان هناك رأي أخر للمدرب الرمادي.

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