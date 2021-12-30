شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم، الخميس، عزاء والد الكابتن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية، وتوفى والد حمادة أنور يوم الإثنين الماضي.

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بمزيد من الحزن والد حمادة أنور، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

فى سياق أخر كان حمادة أنور، أكد أن حسين فيصل، لاعب الفريق السابق ومنتخب مصر، لن يعود للنادي مرة أخرى.

وقال حمادة أنور، فى تصريحات تليفزيونية: "حسين فيصل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر الحالي لن يعود للفريق سوى فى حال شرائه بمقابل مالي".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "بالطبع شيء غير جيد ترك لاعب مميز ومن ناشئين النادي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عمر كمال عبد الواحد سيعود للفريق خلال الموسم القادم، بعد رحيله إلى فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

واختتم: "عودة محمد صبحي حارس مرمى الزمالك والمعار لفريق فاركو صعبة".