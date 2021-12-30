شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل المالية لعقد على معلول الجديد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى، تجديد عقد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم الحالي ليستمر في قلعة الجزيرة حتى عام 2024، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى، مقطع فيديو لرحلة على معلول مع القلعة الحمراء منذ انضمامه من عدة مواسم، صحبتها بتعليق: "علي معلول أهلاوى لـ2024".

وأنهى مسئولو النادي الأهلي التفاصيل المالية الخاصة بعقد علي معلول الجديد بتعديل القيمة المالية للموسم الحالي في عقده مع النادي، ليحصل اللاعب على مليون و250 ألف دولار في الموسم الحالي، ومليون و300 ألف دولار في الموسم المقبل 2022 / 2023 ومليون و350 ألف في الموسم الأخير من عقده 2023 / 2024.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه معلول في الثلاث مواسم إلى 3 مليون و900 ألف دولار في الموسم الحالي والموسمين المتبقيين في عقده الجديد مع القلعة الحمراء.

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر، ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتمديد تعاقد معلول ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020.