شكرا لقرائتكم خبر عن العباسي: ندرس السيرة الذاتية لـ 5 مدربين لاختيار مدير فنى يناسب طموحات المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ادارة نادي غزل المحلة، البحث عن مدير فني لفريق الكرة الأول، بعد رحيل محمد عودة المدير الفني السابق، لتولي تدريب المقاولون العرب.

وقال علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم ، إن إدارة النادي تفاضل بين 5 سير ذاتية لمدربين، لتولي مسؤولية الفريق في الفترة المقبلة خلفا لعودة.

وأضاف رئيس شركة الكرة أن إدارة النادي ستجتمع اليوم لحسم ملف المدير الفني للفريق، في الفترة الحالية.

وتابع: إدارة النادي ستتعاقد مع مدير فني يناسب نادي المحلة وجماهيره، وطموحات الإدارة في بطولة الدوري الموسم الحالي.

كانت إدارة المقاولين العرب قد أعلنت في وقت متأخر مساء أمس تعاقدها مع محمد عودة، المدير الفني لغزل المحلة، الذي أصدر قبلها بدقائق بيانًا صحفيًّا يعلن فيه رحيله عن المحلة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر في أثنين.