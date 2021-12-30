شكرا لقرائتكم خبر عن العشري بعد العودة للطلائع: ثقتى كبيرة فى اللاعبين.. وخوض وديتين استعدادأ لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق طلائع الجيش لكرة القدم أنه ليس جديداً علي الفريق والنادي ، وأنه سعيد بالعمل مع المؤسسة العسكرية العريقة التي أقدرها واحترمها كثيرا جداً ، وأنه يثق كثيرا في قدرات وإمكانات لاعبي طلائع الجيش في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها الفريق والجهاز الفني من مجلس إدارة النادي .

أضاف العشري أنه متفائل بلاعبي طلائع الجيش في تقديم مباريات قوية قادمة سواء في كأس الرابطة أو في مباريات الدوري العام ، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً جداً ويحتاج مجهود جميع اللاعبين .

أشار العشري إلي أن معسكر الإسماعيلي فرصة طيبة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة .

كان طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق طلائع الجيش قد قاد المران الأول لفريقه الجديد بجهاز الرياضة العسكري في حضور جميع اللاعبين ، وقبل المران عقد العشري إجتماعا مطولاً مع اللاعبين بوسط الملعب للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من عمر الدوري ، وعدم التفكير في الماضي ، مطالبهم ببذل أقصي جهد في المرحلة المقبلة حتي يعود فريق طلائع الجيش لسابق عهودة وعروضة .

كما عقد العشري جلسة مع العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة بمكتبه عقب وصولة إلي القاهرة قادماً من الإسكندرية في حضور الجهاز المعاون لوضع بعض الرتوش الخاصة بالمرحلة القادمة .

كان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعة الجهاز المعاون : الكابتن محمود عطا مدرباً عاما والكابتن أحمد عبد العزيز " زيزو " مدرباً مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال والكابتن سيد السويركي مدربا لحراس المرمي والكابتن يسري عرفان مديرا إداريا ومحمد مختار مدبرا لشئون اللاعبين وايهاب كمال إداريا .

في الوقت نفسه وافق مجلس إدارة النادي علي إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة أسبوع إعتبارا من السبت القادم بمدينة الإسماعيلية يتخلله اداء مباراتين وديتين الأربعاء القادم الساعة الواحدة ظهراً والثالثة عصراً جاري الاتفاق عليهما ، وذلك في إطار استعدادات الطلائع لمباريات كأس الرابطة التي ستقام خلال فترة توقف مباريات الدوري العام بسبب إقامة مباريات كأس الأمم الإفريقية .