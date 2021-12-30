شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: لم يكن لى شروط للتجديد مع الأهلى وحب الناس يعوضنى عن المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط.. والتوقيع تأخر لهذه الأسباب

- لم أشغل نفسي بالعروض.. والأهلي هو عائلتي الكبيرة

- طموحاتي بلا حدود .. وأتمنى أن نحقق ميدالية جديدة في كأس العالم

- هذا هو سر تفوق الأهلي في الأوقات الصعبة

عبر علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي ، مؤكدًا أنه كان يضع الاستمرار داخل النادي أولوية أولى بالنسبة إليه، وأن ارتباطات الفريق ومنتخب تونس في الفترة الماضية كانت سببًا في تأخر التوقيع على العقود الجديدة.

وقال معلول في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: «الحمد لله على تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد في الموافقة على البقاء داخل النادي، ولكن التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسي ، وأشكر مسئولي النادي على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار في النادي حتى 2024».

وأضاف معلول: «لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق، وبمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لكن تلاحم المباريات والسفر والمعسكرات أدت إلى تأخير التوقيع، وعندما جاء الوقت المناسب وقَّعت، ولم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقًا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلي».

وحول ما تردد عن تلقيه عدة عروض من أندية خارجية قال معلول: «من الطبيعي أن يكون أي لاعب بالنادي الأهلي محل اهتمام من الأندية ويتلقى العديد من العروض، ولكني لم أشغل نفسي بهذا الأمر ووكيلي تولى ملف التجديد مع الإدارة، وعلى الرغم من تبقي 6 أشهر كاملة في عقدي فإنني جددت، وسعيد للغاية بهذه الخطوة وباستكمال مشواري داخل النادي، وأشعر بالارتياح الشديد داخل الأهلي وهو بمثابة عائلتي الكبيرة».

وأضاف: «بتوقيعي للأهلي وفقت بين التاريخ وحب الناس الذي يعوضني عن أي مقابل مالي، ويكفيني حب جماهير الأهلي ومسئوليه وزملائي اللاعبين، وكل هذه العوامل توفرت لي في النادي، وأنا سعيد للغاية بأن جماهير الأهلي تعتبرني أحد أبناء النادي، وهو أمر يشرفني للغاية ويزيد من سعادتي ودوافعي للاجتهاد بشكل أكبر، وبالفعل عندما أكون في الشارع أو أي مكان ألمس مدى حب الجماهير لي باعتباري أحد أبناء الأهلي، وهذا الاحترام وهذه المحبة لا يمكن أن تقدر بثمن».

وحول مطالبة جماهير الأهلي لمعلول بالاستمرار في صفوف النادي حتى الاعتزال قال: «عائلتي سعيدة في مصر وتشعر بارتياح شديد للعيش هنا، وتحظى بمعاملة طيبة وباحترام من الجميع، وهناك استقرار كبير، وحتى نجلي كريم سعيد للغاية بإقامته في مصر. ويشرفني جدا رغبة الكثير من جماهير النادي بأن أستمر في الفريق حتى الاعتزال وأن يكون لي دور عقب نهاية مشواري، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأقدم كل ما لديَّ من أجلهم».

وأضاف: «في الفترة الماضية حققت مع النادي كل البطولات التي شاركنا بها، وسعيد للغاية بما قدمته، ولكن طموحاتي مع الأهلي للفترة المقبلة بلا حدود، والكل يعرف طبيعة جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن الرغبة في الفوز بالبطولات والألقاب التي تصبح من الماضي فور الفوز بها، وأعدهم بأن نقدم كل ما لدينا للفوز بكل البطولات التي نشارك بها. لدينا بطولة كأس العالم للأندية، وهي بطولة كبيرة تجمع أفضل الفرق المتوجة بالألقاب القارية، ونتمنى أن نقدم عروضًا قوية وأن نحصل على ميدالية في البطولة».

وتحدث علي معلول عن علاقته بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: «علاقتي بالكابتن محمود الخطيب مثل علاقة الأب بابنه، وهي قائمة على الود والاحترام وله مكانة كبيرة في قلبي، وهو يعامل كل اللاعبين بنفس الروح، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي به أبوية، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن ظنه وأن ننجح في تشريفه بالبطولات. والأجواء داخل النادي مميزة وكلنا عائلة واحدة، وحتى في فترات المعسكرات الخاصة بالمنتخبات نتواصل باستمرار ونطمئن على بعضنا، وهذه الروح أحد أهم أسباب تفوق النادي حتى في الأوقات الصعبة».

وعن علاقته بالمدير الفني للفريق قال معلول: «مستر بيتسو موسيماني مدير فني قدير، ويعرف كل كبيرة وصغيرة داخل القارة، وخبراته في الدوري المصري أصبحت أكبر خلال الموسم الجاري، وهو يعرف قدرات كل لاعب ويجيد التواصل مع الجميع، ونتمنى أن نحقق النجاح معًا، وهناك حالة انسجام كبيرة بين اللاعبين وبالنسبة لي أكثر اللاعبين تفاهمًا معي أيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، ومن خلال التدريبات نفهم تحركات بعضنا بشكل كبير».

وعن البطولة الأغلى في مسيرته مع النادي الأهلي قال معلول: «ستظل بطولة إفريقيا التاسعة لها مكانة خاصة في قلبي، خاصة أن الإصابة أبعدتني عن النهائي مرتين قبل ذلك، والحمد لله كان لي بها بصمة طيبة، خاصة رمية التماس التي سبقت هدف أفشة في مرمى الزمالك، وهذه اللقطات تبقى راسخة في الأذهان».

واختتم علي معلول حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أتمنى من جماهير النادي العظيمة أن تستمر في دعمنا كما عودتنا، وأن ننجح في إسعادهم من خلال الفوز بالبطولات وأقول لهم: علي معلول أهلاوي حتى 2024».