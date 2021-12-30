شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج منتخب مصر قبل أمم افريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس، المعسكر المفتوح لمنتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون، وفقا لبرنامج الفراعنة قبل البطولة القارية.
س: كيف بدأ معسكر المنتخب الوطنى اليوم؟
ج: بدأ معسكر المنتخب الوطنى اليوم بعمل مسحة طبية للاعبين للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
س: ما هى تفاصيل المران؟
جك أدى المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم في بداية استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.. شارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني 18 لاعبا من قائمة ال 25 لاعبا المعلنة، حيث أدى عمرو السولية جلسات علاجية، فيما ينتظر أن ينضم تباعا اللاعبون الستة المحترفون في الخارج بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.
س: ما هى تفاصيل البرنامج حتى البطولة؟
جك يؤدي الفريق مرانا مغلقا جديدا غدا من خلال معسكر مفتوح ، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير، وستبدأ البطولة بالنسبة له يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية
س: كم لاعبا فى قائمة منتخب مصر النهائية؟
ج: أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:
حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدى "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء
وسط الملعب:
13. عمرو السولية
14. حمدى فتحى
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد الننى
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن "تريزيجيه "
25. رمضان صبحى