شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون دولار.. السلة يطالب وزارة الرياضة بدعم استضافة الـ BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولى اتحاد كرة السلة ، من وزارة الشباب و الرياضة دعم مالى ، لسداد رسوم استضافة بطولة الـ BAL المقرر أن تستضيفها مصر فبراير المقبل، على صالة حسن مصطفى بأكتوبر .

وتصل رسوم استضافة بطولة الـ BAL إلى 500 ألف دولار، يتم سدادها عن طريق اتحاد كرة السلة المصرى .

هذا ودخل اتحاد كرة السلة فى مفاوضات مع المدرب الكندى " روبى " لتدريب المنتخب الوطنى رجال خلال الفترة المقبلة ، فى ظل أجندة البطولات الدولية التى يشارك فيها فراعنة السلة.

جاء التفاوض مع المدرب الكندى بعد فشل المفاوضات مع المدرب الأمريكى الذى تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل دون اتخاذ خطوة جادة لاتمام التعاقد في ظل تأخر وصل موافقة وزارة الرياضة على توليه المهمة .

كان اتحاد السلة قد استقر على التعاقد مع المدرب الأمريكى ويليام فديت، بعد دراسة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب، إلا أن الأمريكى ويليام فويت هو الذى اقترب بشدة من المهمة، حيث سبق له تدريب منتخب نيجيريا و حقق معهم بطولة أفريقيا.