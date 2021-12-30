أشرف خضر ينضم إلى الجهاز الفني للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى تعيين أشرف خضر مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم ، في الجهاز الفني للأرجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش.

وجاء قرار تعيين خصر بعد مشاورات بين مجلس إدارة النادي والمدير الفني، بالإضافة إلى اللجنة الفنية بالنادي برئاسة حمادة المصري، الذي قام بترشيح خضر في هذه المهمة.

وكان طلعت يوسف يتولى مهمة المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي مع بداية الموسم.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين، من تعادلين و5 هزائم.