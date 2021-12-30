قائمة تونس لكأس الأمم.. استبعاد ساسي وتواجد ثلاثي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن منذ الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة "نسور قرطاج" في إطار الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا والمقرر لها بالكاميرون خلال فترة 9 يناير وحتى 7 فبراير.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي الأهلي والزمالك علي معلول وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري في قائمة "نسور قرطاج"، في المقابل غاب فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز وفرجاني ساسي المحترف في صفوف الدحيل القطري ولاعب الزمالك السابق عن القائمة.

وكان ساسي تعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بحسب ما جاء عبر نادي الدحيل القطري.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - البشير بن سعيد - أيمن دحمان - علي الجمل.

الدفاع: ديلان برون - منتصر طالبي - بلال العيفة - أسامة حدادي - عمر الرقيق - محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة - حمزة المثلوثي - علي معلول.

الوسط: علي العابدي - محمد علي بن رمضان - عيسي العيدوني - إلياس سخيري - غيلان شعلالي - سيف الدين خاوي - أنيس بن سليمان - يوهان توزجار - حنبعل المجبري.

الهجوم: وهبي الخزري - نعيم سليتي - حمزة رفيع - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني - فراس بن عربي.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والأخيرة مع منتخبات (مالي - موريتانيا - جامبيا).