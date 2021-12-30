تاريخ مواجهات المجموعات.. لا هزيمة أمام السودان.. وتعادل مع نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تقترب انطلاق كأس الأمم الإفريقية، التي تستضفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ25 في تاريخ، حيث، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، كأكثر المنتخبات الأفريقية تتويجًا باللقب، مُحققًا رقمًا قياسيًا بالفوز بـ "كان" 3 مرات متتالية.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة في كأس الأمم مع كل من نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو.

منتخب مصر×غينيا بيساو

لم يواجه المنتخب الوطني، نظيره منتخب غينيا بيساو من قبل في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، لتصبح مواجهة المنتخبين في الكاميرون هي الأولى التي تجمع بينهما.

منتخب مصر×نيجيريا

وواجه منتخب مصر نظيره النيجيري في دور المجموعات لكأس الأمم من قبل في 6 مباريات، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين وخسر في مباراتين والتعادل كان حاضرًا مرتين، ليتساوى المنتخبين قبل المواجهة المنتظرة في الكاميرون.

منتخب مصر× السودان.. مفارقة مع الفوز

التقى المنتخب الوطني، بنظيره السوداني في دور المجموعات في 4 لقاءات، حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات، وتعادل كان حاضرًا مرة وحيدة.

والمفارقة أن المنتخب الوطني في حالة الفوز على السودان في الأداور التمهيدية أو دور المجموعات يحقق اللقب، كما حدث في الـ3 نسخ التي فاز فيها الفراعنة على صقور الجديان أعوام (1957، 1959، 2008).

ويرصد الخليج 365 مواجهات منتخب مصر أمام نيجيريا والسودان في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية:

1957 في السودان:

أول نسخة لكأس الأمم الإفريقية، شاهدت مشاركة 4 منتخبات هم (مصر، السودان، إثيوبيا وجنوب إفريقيا)، ولكن تم استبعاد منتخب جنوب إفريقيا بسبب استبعاده للاعبين ذو البشرة السمراء، ليتأهل مباشرة منتخب إثيوبيا للمباراة النهائي، ويواجه منتخب مصر نظيره السوداني في مباراة نصف النهائي، ويحقق الفوز بنتيجة 2-1، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب إثيوبيا.

حقق الفراعنة اللقب الأول في أول نسخة من كأس الأمم بعد الفوز على إثيوبيا في النهائي بنتيجة 4-0.

1959 في مصر:

إقيمت النسخة الثانية بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة منتخب مصر، السودان، إثيوبيا، واستطاع الفراعنة من الفوز على المنتخبين ليحقق اللقب الثاني له.

فاز منتخب مصر على السودان 2-1، وعلى إثيوبيا 4-0.

1963 في غانا:

لأول مرة تقام البطولة بمشاركة 6 منتخبات على مجموعتين، وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبي نيجيريا والسودان.

حقق المنتخب الوطني الفوز على منتخب نيجيريا 6-3، والتعادل منتخب السودان 2-2، ليتأهل الفراعنة كثاني المجموعة.

واستطاع منتخب غانا المضيف من تحقيق اللقب.

1980 في نيجيريا:

أسفرت القرعة على وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخب نيجيريا، كوت ديفوار، وتنزانيا.

خسر المنتخب الوطني أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدف دون رد، ليتأهل الفراعنة في المركز الثاني من فوزين، وفي الأخير توج منتخب النسور الخضراء باللقب في أرضه.

1988 في المغرب:

فشل المنتخب الوطني من تخطي دور المجموعات بعد أن احتل المركز الثالث، بعد التعادل مع منتخب نيجيريا بدون أهداف، والفوز على كينيا، والهزيمة الكاميرون.

1990 في الجزائر:

شهدت المواجهة الرابعة لمنتخب مصر ومنتخب نيجريا في دور المجموعات، واستطاع النسور من الفوز بهدف دون رد، وتلقى المنتخب الوطني الهزيمة أمام الجزائر وكوت ديفوار، ليخرج الفراعنة من دور المجموعات في المركز الرابع.

1994 في تونس:

شهدت المواجهة الخامسة لمصر ونيجيريا، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، وتصدر الفراعنة المجموعة بفارق الأهداف، ولكن في الأخير توبج النسور باللقب.

2008 في غانا:

كانت المواجهة الرابعة والأخير بين مصر والسودان في الأدوار الأولى، واستطاع الفراعنة من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، عن طريق حسني عبد ربه هدف، ومحمد أبو تريكة هدافين.

تصدر المنتخب الوطني المجموعة بالفوز على السودان والكاميرون والتعادل أمام زامبيا، ليتوج باللقب على حساب الأسود بهدف نظيف.

2010 في أنجولا:

واجه منتخب مصر نظيره النيجيري للمرة السادسة في دور المجموعات، واستطاع الفراعنة تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، أحرز الأهداف كل من عماد متعب وأحمد حسن ومحمد ناجي جدو.

تأهل المنتخب الوطني للمباراة النهائية واستطاع الفوز على غانا بهدف محمد ناجي جدو، ليتوج الفراعنة باللقب السابه والأخير حتى الآن.