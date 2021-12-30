تدريب صباحي ومسحة طبية لمنتخب مصر استعدادا للكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أدى منتخب مصر تدريبا صباحيا اليوم الخميس، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

وشارك في المران الصباحي 18 لاعبا من قائمة الـ 25 لاعبا المعلنة، بينما أدى عمرو السولية جلسات علاجية للتعافي من إصابته.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارولس كيروش انضمام اللاعبون الستة المحترفون في الخارج تباعا بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية قبل بداية التدريب.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 11 يناير المقبل بمواجهة أمام نيجيريا.

جدير بالذكر أن كيروش أعلن أمس الأربعاء، قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة والتي شهت استبعاد محمد مجدي "أفشة" ومروان حمدي.. طالع القائمة كاملة من هنا