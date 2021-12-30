ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وتعادل تشيلسي وخسارة ليفربول.. وقائمة الهدافين بعد إهدار صلاح ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نجح فريق مانشستر سيتي في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه مساء الأربعاء على برينتفورد بهدف نظيف، في الجولة الـ20.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة يحلق بها في صدارة جدول الترتيب، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة والذي سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام برايتون.

وتراجع ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح للمركز الثالث بـ 41 نقطة بعد تعرضه للهزيمة من فريق ليستر سيتي بهدف نظيف، إلا ان الريدز يتبقى لهم مباراة مؤجلة يضمن الفوز فيها المركز الثاني والاستمرار في المنافسة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- مانشستر سيتي – 50 نقطة

2 – تشيلسي – 42 نقطة

3 – ليفربول– 41 نقطة

4 – أرسنال – 35 نقطة

5 – وست هام يونايتد – 31 نقطة

6 – توتنهام هوتسبير – 30 نقطة

7 – مانشستر يونايتد – 28 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 25 نقطة

9 – ليستر سيتي – 25 نقطة

10 – كريستال بالاس – 23 نقطة

11 – برايتون – 23 نقطة

12 – أستون فيلا – 22 نقطة

13 – ساوثهامبتون – 21 نقطة

14 – برينتفورد – 20 نقطة

15 – إيفرتون – 19 نقطة

16 – ليدز يونايتد – 16 نقطة

17 – واتفورد – 13 نقطة

18 – بيرنلي – 11 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد – 11 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 10 نقاط

قائمة الهدافين

حافظ محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ15 هدفا، رغم إهداره لركلة جزاء أمام ليستر سيتي.

وفيما يلي ترتيب الهدافين:

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

سميث رو - أرسنال - 8 أهداف