شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالتجديد رسميا للنجم التونسى على معلول حتى 2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على تويتر تجديد عقد التونسي علي معلول لمدة موسمين قاديمن بهلاف الموسم الحالين ليستمر بالقلعة الحمراء حتى 202.

واحتفل الدولى التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء موسمين، حيث نشرت زوجته على إنستجرام صورة لهما أمام شعار النادى الأحمر احتفالا بتمديد التعاقد، حيث نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد على معلول بعدما وقع اللاعب على العقود صباح أمس الاثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

إجمالاً.. خاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر، ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتمديد تعاقد معلول ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020.