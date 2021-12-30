شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى لاعب التايكوندو يخضع لجراحة غضروف الركبة الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، و الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، في الوقت الحالي إلى عملية جراحة الغضروف الداخلى للركبة .

ونشر والده عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا للاعب خلال تواجده فى المستشفى ، و علق عليها إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

وكان سيف عيسى تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة الداخلي، معلنا وقتها خضوعه للعملية اليوم الخميس .



سيف ووالده