شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمنتخب مصر فى اليوم الأول بالمعسكر المفتوح استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر، لمسحة طبية صباح اليوم فى بداية المعسكر المفتوح استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

يأتى ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية فى المنتخب للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أشعلت اختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، المنافسة فى بطولة كأس الرابطة بعد إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث يحتفظ أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز بعدد كبير من لاعبى القوام الأساسى للمشاركة فى البطولة التى تنطلق يناير المقبل.

ويحتفظ فريق الأهلى بمجموعة من اللاعبين للمشاركة فى كأس الرابطة، هم علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود وحيد، عمار حمدي، محمد محمود، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسام حسن. ونفس الأمر للزمالك الذى يضم محمد عواد، حازم إمام، محمد عبدالغني، (قلب دفاع من فريق الشباب)، محمد عبدالشافي، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، أوباما، أوناجم، أشرف بن شرقي، عمر السعيد.