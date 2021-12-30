شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمنتخب مصر فى اليوم الأول بالمعسكر المفتوح استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر، لمسحة طبية صباح اليوم فى بداية المعسكر المفتوح استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.
يأتى ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية فى المنتخب للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
أشعلت اختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، المنافسة فى بطولة كأس الرابطة بعد إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث يحتفظ أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز بعدد كبير من لاعبى القوام الأساسى للمشاركة فى البطولة التى تنطلق يناير المقبل.
ويحتفظ فريق الأهلى بمجموعة من اللاعبين للمشاركة فى كأس الرابطة، هم علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود وحيد، عمار حمدي، محمد محمود، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسام حسن.
ونفس الأمر للزمالك الذى يضم محمد عواد، حازم إمام، محمد عبدالغني، (قلب دفاع من فريق الشباب)، محمد عبدالشافي، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، أوباما، أوناجم، أشرف بن شرقي، عمر السعيد.
وفى بيراميدز، شريف إكرامى وأحمد سامى وعلى جبر وأحمد فتحى ونبيل عماد دونجا وابراهيم عادل ومحمد حمدى ودودى الجباس ومحمود صابر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وابراهيم حسن وحسين السيد.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:
حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدى "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء
وسط الملعب:
13. عمرو السولية
14. حمدى فتحى
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد الننى
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن "تريزيجيه "
25. رمضان صبحى