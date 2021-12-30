شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى فى عقد زيزو مع الزمالك سلاح أهلى جدة لضم اللاعب فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو فريق أهلي جدة السعودى اللجوء لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في تعاقد الزمالك مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق ، من أجل ضم اللاعب لصفوف الفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجارى، كخيار ثاني فى حالة رفض إدارة القلعة البيضاء التفريط اللاعب.

وعلمت إدارة أهلي جدة السعودي أن قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقد زيزو 2 ونصف مليون دولار، أي ما يقرب من 42 مليون جنيه، وسيكون سداد قيمة الشرط الجزائي لضم اللاعب الخيار الثاني أمام إدارة أهلي جدة، خاصة وإن الجهاز الفني ألدى اعجابه بإمكانيات زيزو وسيتم قيد اللاعب فى القائمة بدلا من السنغالي الحسن نداو.

وكانت تقارير صحفية سعودية كشفت عن رغبة نادى الأهلى السعودي في الحصول على خدمات نجم نادى الزمالك أحمد سيد زيزو، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة النادى الأهلى دخلت في مفاوضات مع لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة.

وفى نفس السياق، تلقى نادى الزمالك عرضا رسميا من أحد أندية الدورى التركى يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع الزمالك منذ بداية الموسم، وكذلك فى مباريات كأس العرب مع المنتخب الوطنى.

وتحدث مندوبو النادى التركى مع أحمد سيد زيزو أثناء تواجده فى معسكر المنتخب فى قطر، إلا أن اللاعب أكد أن كل تركيزه مع المنتخب والزمالك، وحال وجود نية لرحيله سيكون عن طريق المفاوضات مع نادي الزمالك صاحب القرار الأول والأخير فى احترافه.

ورفض أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك، فكرة تعديل بنود عقده، الذى وقعه مع نادى الزمالك مطلع الموسم الماضى، وذلك بعد الأنباء التى أكدت وجود اتجاه داخل الزمالك لتعديل عقود اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع الزمالك خلال العام الماضى كاملا.

وأبدى اللاعب تمسكه بجميع بنود العقد وأنه يرفض إزالة الشرط الجزائى من التعاقد، فى ظل رغبته فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى نهاية الموسم الحالى، وأضاف المصدر أن عقد زيزو يتضمن شرطا جزائيا يتم تفعيله بعد الموسم الأول فى العقد وهو الموسم الحالى، ما يمنح اللاعب حرية الرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم حال سداد الشرط الجزائى.