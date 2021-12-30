شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى وزوجته أم خالد يحتفلان بعيد زواجهما بصور رومانسية: ذكرى زواج سعيدة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت تايملور أجاى، زوجة النجم النيجيرى جونيور أجاى، لاعب النادى الأهلى السابق، بعيد زواجهما الرابع، الذى يوافق اليوم، الخميس، 30 ديسمبر، حيث خضعا لجلسة تصوير رومانسية بهذه المناسبة.

ونشرت زوجة أجاى، صورا رومانسية جمعتها بزوجها وأولادهما عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "من المؤكد كم من السنوات الطيبة القادمة، لم نكن نعلم أنها ستكون صفقة إلى الأبد عندما وقعناها، ذكرى زواج سعيدة لنا".

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأحمر، أعلن فى وقت سابق عن فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضى، بعد إنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

بدأ جونيور أجاى مشواره مع القلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى موسم 2016 ليصنع اللاعب المجد مع الأهلى خلال 5 مواسم كللت بتحقيق 11 بطولة ما بين دورى وسوبر محلى وأفريقى ودورى أبطال.

وخاض أجاى مع القلعة الحمراء 103 مباريات فى الدورى المصرى سجل فيها 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، كما شارك فى 45 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وسجل فيهم 10 أهداف،كما لعب 8 مباريات فى بطولة كأس مصر وسجل فيهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وختم اللاعب مسيرته داخل القلعة الحمراء متربعا على عرش قلوب الجماهير بتحقيق 4 بطولات للدورى المصرى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى، بجانب التتويج بدورى الابطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.



أجاى وزوجته



جونيور وزوجته



قبلة على رأس زوجته



جونيور وأسرته