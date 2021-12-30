شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لتليفزيون الخليج 365 : استبعاد أفشة وطارق حامد عن المنتخب لأسباب غير فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، تعجبه من قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني ، باستبعاد كل من محمد مجدي أفشة لاعب الاهلي وطارق حامد لاعب الزمالك من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أمم افريقيا بالكاميرون .

وقال طارق يحيي لـ "تليفزيون الخليج 365" مع عمر الأيوبي ، أن استبعاد أفشة وطارق حامد جاء لأسباب غير فنية ، وكان يجب تواجدهما لأنهما خبرات كبيرة يحتاجها المنتخب في امم افريقيا التي سيكون فيها نجوم افريقيا باكبر الأندية في اوروبا.

وأضاف طارق يحيي ، كيف تجاهل كيروش ضم احمد رفعت بعد تالقه في كاس العرب، مشيراً إلى أن ضم محمود علاء قلب دفاع الزمالك لأنه خبرة كبيرة في افريقيا وسبب تفضيله عن ضم احمد ياسين مدافع البنك الاهلي الذي كان يستحق التواجد في المنتخب.