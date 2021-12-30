شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنح الأهلي حق تسجيل لاعبيه بمونديال الأندية حتى 3 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح باب تسجيل قوائم الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات بدءا من يوم 3 يناير المقبل وحتى قبل موعد أول مباراة في المونديال بـ48 ساعة.

ويحق للأهلي تسجيل لاعبيه في قائمة المونديال حتى يوم 3 فبراير المقبل أي قبل مواجهة مونتيري المكسيكي بـ48 ساعة ساعة والمقرر إقامتها يوم 5 من شهر فبراير المقبل.

ويمنح الفيفا الأندية المشاركة في مونديال الأندية الحق في تسجيل القوائم المبدئية لها بدءا من يوم 3 يناير على أن يتم تحديد القائمة النهائية قبل موعد أول مباراة بـ48 ساعة، والتي تضم 35 لاعبا بحد أقصى لكل فريق.

ويرغب الأهلي في قيد كل لاعبيه قبل المشاركة في كأس العالم سواء اللاعبين الدوليين أو باقي المجموعة، على أن يتحدد أسماء اللاعبين المشاركين في المونديال قبل انطلاق منافساته بالبطولة العالمية وفقا لنتائج المنتخبات التي تضم لاعبين من الأهلي في بطولة أمم إفريقيا.

ويتواجد 9 من نجوم الأهلي في بطولة أمم إفريقيا منهم سداسي منتخب مصر وهم محمد الشناوي واكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وعلي معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالي وبدر بانون مع منتخب المغرب.