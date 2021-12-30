شكرا لقرائتكم خبر عن فى غياب السولية.. حمدى فتحى والننى وأيمن اشرف يقودون وسط المنتخب أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمرو السولية لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى، عن مباراة منتخب مصر الأولى فى بطولة أمم افريقيا أمام نيجيريا يوم 11 يناير المقبل على الأقل، بسبب إصابته مؤخرا بتمزق بعضلة السمانة، واعلان النادى الأهلى حاجته للعلاج لفترة لن تقل عن 3 أسابيع.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على خوض مباراة نيجيريا الأولى فى أمم افريقيا، بـ3 لاعبين فى وسط الملعب هم محمد الننى وحمدى فتحى وأيمن أشرف لتعويض غياب السولية.