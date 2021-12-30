"زيادة الوزن" أول تحذيرات كارتيرون للاعبي الزمالك خلال فترة توقف الدوري

القاهرة - سامية سيد -

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، علي التزام اللاعبين بالبرنامج الغذائي وعدم الإفراط فى تناول الحلويات خلال فترة الراحة التي منحها للاعبين بسبب توقف بطولة الدوري لمشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خوفاً من زيادة اوزانهم .

وكان كارتيرون المدير الفني قد غادر القاهرة أمس لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما.

وكان الزمالك حصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون ومعاونيه الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.