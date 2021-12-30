الامارات | مشهد صادم.. لاعب مصري ناشئ يعتدي على حكم مباراة باللكم والضرب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم.. لاعب مصري ناشئ يعتدي على حكم مباراة باللكم والضرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب ناشئ يعتدي على حكم مباراة بكرة القدم جمعت فريقي منشية ناصر وحلوان في دوري الناشئين المصري مواليد 2003.

وأظهر الفيديو لاعب منشية ناصر يوجه لكمات على الحكم بعد تلقيه بطاقة صفراء ثم خلع الحذاء لضربه، مما حول المستطيل الاخضر إلى ساحة معركة وكادت الأمور تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل العقلاء من الفريقين.

وأخرج الحكم البطاقة الحمراء للاعب عقب الحادثة وينتظر أن يدون في تقريره الواقعة بتفاصيلها مما يعرض اللاعب للشطب من سجلات اتحاد الكرة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.

وتفاعل متابعون مع المشهد غير الاخلاقي للاعب الناشئ، رافضين ما بدر منه ومطالبين ناديه واتحاد الكرة باتخاذ موقف لكي لا تتكرر الواقعة مجدداً في الملاعب المصرية.



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