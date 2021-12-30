"لماذا لا نتوج باللقب؟".. صنداونز يوجه رسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

صرح خالد علي المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن فريقه سيواجه الأهلي للمرة الأخيرة، بعدما أسفرت القرعة عن تواجد الفريقين في مجموعة واحدة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه صنداونز للمرة الرابع خلال آخر أربع نسخ، حيث أسفرت القرعة عن تواجد الأهلي - حامل لقب دوري أبطال أفريقيا - مع كلاً من (صنداونز - الهلال - المريخ).

وقال خالد علي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للكاف :"مجموعتنا مجموعة الموت بتواجد الأهلي والهلال والمريخ، سنواجه الهلال في السودان بينما سنلعب ضد المريخ في أثيوبيا بحسب ما علمنا".

وتابع :"سنواجه أيضًا الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا".

وعن مدى قدرة فريقه في الفوز باللقب الأفريقي، رد :"أرى أن صنداونز قادر على الفوز باللقب والتتويج بالبطولة (ليه منخدش البطولة)".

وأنهى :"في الموسم الماضي كنت أرى أننا سنواجه الأهلي مرة أخرى، لكن هذه هيّ المرة الأخيرة التي سنواجههم".

وكانت آخر مواجهات الأهلي وصنداونز في دور الثمانية بالنسخة الماضية وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز بطل أفريقيا بنتيجة (2-0)، بينما كان اللقاء الثاني انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).