النصر السعودي يتمسك بموقفه ويشكو حمد الله ونادي الاتحاد إلى "الفيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تمسكت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، بموقفها تجاه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق السابق ونادي الاتحاد حاليًا، بتقديم شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للأسباب القانونية المشروعة التي ذكرتها عبر بيانها الرسمي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الخميسعن مصدر وصفته بانه خاص قوله "إن إدارة النادي العاصمي رفضت الوساطات كافة التي حدثت بين الطرفين لإنهاء الخلاف الموجود"، موضحة" أنها أعطت اللاعب أكثر من فرصة لدفع الشرط الجزائي البالغ نحو 20 مليون يورو، إلا أنه لم يستجب".

وأضاف المصدر:" أن النصراويين سيسلكون الطريق القانوني عبر المحامي الدولي الذي تعاقدوا معه في هذه القضية".

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن إدارة مسلي آل معمر أرسلت خطابًا رسميًّا إلى إدارة نادي الاتحاد بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية.

وطالب النصر حمدالله بدفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث يقول النادي إن قرار فسخ العقد جاء لأسباب قانونية مشروعة.

وأرسلت إدارة النصر خطابًا رسميًا إلى نظيرتها في الاتحاد بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية في الشكوى المقدمة ضد اللاعب.

وتقول إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إن موقف النادي القانوني من التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله سليم تماما، حيث تم التوقيع مع لاعب حر.

وأشارت تقارير إلى أن حمدالله ما زال مسجلا في كشوف نادي النصر على الرغم من البيان الذي صدر بفسخ التعاقد معه بشكل رسمي.

وتردد أن سبب فسخ النصر عقده مع حمدالله هو تعديه على أحد مسؤولي النادي والتهديد بالتسبب في مشاكل وأزمات بالفريق حال عدم تركه يرحل.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بإدراج اسم حمدالله في كشوفاته بداية من يناير على الرغم من كونه لاعبا حرا، ووقتها سيتم التأكد من الموقف القانوني من قبل اتحاد الكرة السعودي.