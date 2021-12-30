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أتليتكو مدريد يعلن إصابة 4 لاعبين ومدرب الفريق بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي أتليتكو مدريد، إصابة 4 لاعبين بفيروس بجانب مدرب الفريق دييجو سيميوني.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "سيميوني، كوكي، أنطوان جريزمان، هيكتور هيريرا وجواو فيلكس سيخضعون للعزل".

وأضاف: "بعد عطلة عيد الميلاد، خضع الفريق بأكمله لاختبارات كورونا، وجاءت عينة 4 لاعبين ومدرب الفريق إيجابية".

وتابع: "الجميع لا يعاني من أعراض، ويخضعون للعزل في المنزل مع الامتثال لإرشادات السلطات المختصة".

وضرب كورونا صفوف وبرشلونة أيضًا بالدوري الإسباني، ووصلت عدد الإصابات بين صفوف بلوجرانا إلى 10 لاعبين.

جدير بالذكر أن أتليتكو مدريد يستعد لمواجهة رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل (2 يناير) ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الليجا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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