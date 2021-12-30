مصدر لمصراوي يرد.. هل رحل النحاس عن المقاولون بسبب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

تلقى عماد النحاس المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، عرضين أحدهما مصري والآخر من الدوريات الخليجية، عقب رحيله من فريق "الذئاب".

وأضاف مصدر لـ"الخليج 365" الخميس، أن عماد النحاس يفضل حاليًا الحصول على فترة راحة بعد تجربة المقاولون العرب.

وشدد المصدر أن النحاس لم يتلق أي عرضًا من النادي الأهلي للتواجد في الجهاز الفني والذي يقوده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأشار المصدر إلى أن رحيل النحاس عن قلعة "الذئاب" ليس بسبب تلقيه عروض تدريبة أخرى أو العمل في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

المصدر أوضح أيضًا موقف النحاس من العمل في الأهلي، قائلاً :"في حال طلب الأهلي انضمامه في منصب المدرب العام سيكون ليس لديه مانع خاصة وأن الأهلي بيته ولا يستطيع رفضه".

جدير بالذكر أن النحاس رحل عن المقاولون بعدما قاد "ذئاب الجبل" لفوز وحيد من أصل 8 مباريات بجانب التعادل في ثلاث مباريات وتلقي أربع هزائم.