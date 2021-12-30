كورونا يضرب برشلونة.. إصابة 3 لاعبين جدد والإصابات تصل إلى 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة، إصابة الثلاثي سيرجينيو ديست، فيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بفيروس كورونا.

ونشر برشلونة بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: أثبتت الاختبارات إصابة اللاعبين سيرجينو ديست، كوتينيو والزلزولي بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "اللاعبون بصحة جيدة ومعزولين في المنزل.. وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة".

وضرب كورونا صفوف برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن النادي الكتالوني إصابة كل من كليمنت لونجليه، خوردي ألبا، أليخاندرو بالدي وداني ألفيس، ثم أعلن أمس الأربعاء إصابة الثلاثي جافي، عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي ليصل إجمال عدد المصابين حتى الآن إلى 10 لاعبين.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال مايوركا يوم الأحد المقبل (2 يناير) ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.