محمود جابر لمصراوي: اختبرنا أكثر من 600 لاعبًا.. وباب منتخب 2003 مفتوح للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

قال محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003، إنه بجانب جهازه الفني اختبروا أكثر من 600 لاعبًا منذ شهر فبراير الماضي أملاً في تكوين فريق قوي.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس :"أغلب اللاعبين من دوري الجمهورية، وبعض اللاعبين من الدرجة الثانية ودوري المناطق وهناك لاعبين يتم ترشيحهم لنا ونذهب لمتابعتهم في دوريات مختلفة".

وتابع مدرب منتخب مصر لفريق 2003 :"قوام المنتخب لا يستدعي أن يتكون من 50 لاعبًا في كل معسكر فهناك مَن يكون لديه مباريات كهذه المرة مثل لاعبي وادي دجلة وآخرون".

وواصل :"أرغب في قبل قيام أي معسكر اختبار وجوه جديدة قبل يومين من التجمع لعل وعسى نكتشف لاعبين مميزين جدد".

وأنهى :"هناك لاعبون من دوريات أقل من الثانية ومميزين معنا كما نمتلك لاعبين من بتروجيت والترسانة وتليفونات بني سويف والقناة وغيرها، باب المنتخب متاح للجميع".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم 29 ديسمبر 2020 تعيين محمود جابر مديرًا فنيًا لمنتخب 2003؛ حيث بدأ أولى المعسكرات في فبراير 2021.