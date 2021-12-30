خاص.. 3 مرشحين لخلافة عودة في غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

بدأ نادي غزل المحلة في وضع اسماء على الطاولة لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بعد قرار المدرب محمد عودة بالرحيل من أجل قيادة المقاولون العرب.

وكان محمد عودة أعلن فسخ تعاقده مع نادي غزل المحلة مساء أمس الأربعاء، ليقرر الرحيل لنادي المقاولون العرب خلفًا لعماد النحاس.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، الاسماء المرشحة لقيادة غزل المحلة ويأتي من أبرزهم الثلاثي حمادة صدقي وعبد الحميد بسيوني وأحمد كشري.

ويسعى مجلس إدارة نادي غزل المحلة، خلال الساعات المقبلة الاستقرار على المدير الفني الجديد، حيث من المقرر أن يقام اجتماع لمجلس الإدارة الخميس.

ويتواجد فريق غزل المحلة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري "we" المصري برصيد عشر نقاط، حيث كان آخر لقاء خسره الفريق من الزمالك بنتيجة (4-0).