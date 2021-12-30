شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته يوم 4 يناير للبدلاء في غياب موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.



أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

وأوصت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى،الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بضرورة حصول طاهر محمد طاهر لاعب الفريق على فرصة جديدة بالفترة المقبلة بعد نجاحه في تسجيل هدف مؤثر للمارد الأحمر في مباراة السوبر الافريقى كان سبباً رئيسياً في تتويج الاهلى بالبطولة لاسيما أنه جاء في اللحظات القاتلة من عمر المباراة رغم نزول اللاعب بديلا في المباراة بجانب نجاحه في تسجيل ركلة ترجيح حاسمة في سباق ركلات الترجيح بين الفريقين التي انتهت 6-5 لصالح المارد الأحمر.

موسيمانى يرغب في إعارة طاهر محمد طاهر لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى بعد خروجه من حساباته الفنية طوال الفترة الماضية وملازمته لدكة البدلاء.

وكان طاهر أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل لاسيما بعد الحرب التى تعرض لها من كثيريين عبر منصات السويشيال ميديا، بسبب عدما قناعة موسيماني بقدراته الفنية، ليرد طاهر على الجميع ويفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني للفريق والجماهير ، بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في قلوب عشاق الأحمر.