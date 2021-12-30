شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الفار مديراً تنفيذياً لوزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى اللواء إسماعيل الفار منصب المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب، وذلك بعد بلوغ أشرف صالح المدير التنفيذى السابق للمجلس السن القانونية للمعاش.

وشغل اللواء إسماعيل الفار مؤخرا منصب رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، حيث شهدت الإدارة تنظيم العديد من المشروعات الشبابية خلال هذه الفترة، قبل أن يقع عليه الاختيار لتولى منصب المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب.

فيما تولت منال جمال مدير الإدارية العامة لتدريب الشباب، منصب رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وترديب الشباب خلفا للواء إسماعيل الفار.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تلقى 5600 طلب للاستفادة من مبادرة "دراجتك دخلك"، والتى تنفذها الوزارة لتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل للشباب المنتمى للأسر الأكثر احتياجا فى كل محافظات مصر للشباب الراغب فى زيادة دخله.

وتعكف لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهات المشاركة على فحص تلك الطلبات ومن تنطبق عليهم الشروط، وذلك برئاسة اللواء إسماعيل الفار ، وتضم الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، محيى معروف مدير عام الإدارة العامة للتسويق، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، جيهان رشوان مدير إدارة تنمية المهارات.