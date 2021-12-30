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محمد كوفى يعلن اعتزاله بعد رحلة 30 عاما فى الملاعب: حان الوقت لنقول وداعا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد كوفى لاعب الزمالك وبتروجت والمصرى وقائد منتخب بوركينا فاسو السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي اليوم الخميس، ليضع حدا لرحلة طويلة مع الساحرة المستديرة.

وكتب البوركينى محمد كوفى عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "مرحبا جميعا، اليوم أحد أهم وأصعب أيام حياتى . حان الوقت الآن للتوديع.. بدأت رحلتى فى لحظة كرة القدم منذ 30 عامًا وقد كانت طويلة جدًا كما هو الحال فى جميع الطرق.. كانت هناك أوقات جيدة وأوقات طيبة أقل وفرح ولكن أيضًا حزن. فى هذه المرحلة من حياتي، وبالنظر إلى الوراء، يمكننى القول بالتأكيد أن الأمر يستحق ذلك".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "كنت محظوظًا بما يكفى لأتمكن من تكريس نفسى بشكل احترافى لما يثيرنى ويسعدني: كرة القدم".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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