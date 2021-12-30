طالبني بإنهاء المكالمة فحاولت الإتصال مرة أخرى كان قد أغلق هاتفه .. مدحت شلبي وتفاصيل مفاوضات شيكابالا مع فيوتشر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة مفاوضات محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، مع فريق فيوتشر، للانضمام إليه في يناير المقبل، في ظل أزمته مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وكان شيكابالا قد أصدر بيانًا كشف فيه التلاعب في عقده الجديد مع نادي الزمالك، رغم توقيعه وتجديد عقده على بياض.

وقال «شلبي» خلال برنامج «مساء أون تايم»، عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «مسؤولي الزمالك كشفوا عن تلقي شيكابالا عرضا محليا، واَخر من الخليج».

مدحت شلبي يكشف حقيقة مفاوضات شيكابالا مع فيوتشر

وأوضح: «بدوري تواصلت مع أحد الأشخاص المطلعة في إدارة نادي فيوتشر، وسألته عن مدى حقيقة الأمر، فقال لي لا أعلم ما صحة هذا الحديث، وطالبني بإنهاء المكالمة للتأكد».

وأشار الإعلامي مدحت شلبي: «أنهيت المكالمة معه، وانتظرت أن يعاود الاتصال بي كما اعتدت منه، لكن هذا لم يحدث، ثم حاولت أن أتواصل معه مرة أخرى لكن لم يرد، ثم أغلق هاتفه».

وتابع: «هذا أكد لي بعض الشكوك، وأنه ربما يكون المفاوضات مع شيكابالا صحيحة، خاصة أنه لاعب كبير».