مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 30 ديسمبر العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات للمحترفين المصريين فى تركيا أحمد ياسر ريان مع ألتاي ضد بشتكاس وأحمد حسن "كوكا" مع قونيا سبور أمام عمراني سبور فى الكأس، فضلا عن مباريات قوية في الدوري المغربي ، الى جانب القنوات الناقلة .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد× بيرنلي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة

بوروتو×بنفيكا- الساعة 11 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الرجاء× المغرب الفاسي– الساعة 5 مساء على قناة Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

قونيا سبور× عمراني سبور– الساعة 2 مساء

بشكتاش× ألتاي– الساعة 8 مساء