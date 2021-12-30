شكرا لقرائتكم خبر عن اختيارات كيروش تشعل المنافسة بين الأهلى والزمالك وبيراميدز فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت اختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، المنافسة فى بطولة كأس الرابطة بعد إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث يحتفظ أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز بعدد كبير من لاعبى القوام الأساسى للمشاركة فى البطولة التى تنطلق يناير المقبل.

ويحتفظ فريق الأهلى بمجموعة من اللاعبين للمشاركة فى كأس الرابطة، هم علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود وحيد، عمار حمدي، محمد محمود، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسام حسن. ونفس الأمر للزمالك الذى يضم محمد عواد، حازم إمام، محمد عبدالغني، (قلب دفاع من فريق الشباب)، محمد عبدالشافي، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، أوباما، أوناجم، أشرف بن شرقي، عمر السعيد.